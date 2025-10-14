Сын Кости Цзю Никита попал в ДТП в Австралии

Боксер не получил серьезных травм

Никита Цзю © Matt King/ Getty Images

СИДНЕЙ, 14 октября. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита Цзю восстанавливается дома после незначительных травм, полученных в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на промоутерскую компанию No Limit Boxing.

По информации источника, Никита Цзю находился в машине, которую сбили на перекрестке. Боксер получил незначительные травмы и восстанавливается дома. Решение о возвращении на ринг в 2025 году будет принято в ближайшие недели.

27-летний Цзю не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (9 нокаутом). Ранее он владел титулами чемпиона Австралии и чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации.

Цзю, который родился в Австралии через шесть лет после переезда в 1992 году родителей, стал чемпионом страны среди юниоров в любительском боксе, но в 16 лет ушел из спорта, сосредоточившись на получении образования. В 23 года он решил вернуться в бокс и начал профессиональную карьеру в 2022 году.