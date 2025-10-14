Романцев считает, что клубам нужно приобретать только сильных иностранцев

По мнению Олега Романцева, эти футболисты должны выступать за национальные команды

Редакция сайта ТАСС

Олег Романцев © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские клубы должны очень внимательно подходить к покупке иностранных футболистов, эти игроки должны выступать за национальную команду своей страны. Такое мнение на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза высказал бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" Олег Романцев.

"Хочу спросить, а мастера ли иностранные к нам едут? Иногда у нас российские футболисты думают, что им не дадут шанса, - сказал Романцев. - Многим так закрываем дорогу в футбол. Англичане придумали, что должны выступать в клубах только те, кто играет в сборных - основных или молодежных. Но мы сейчас говорим, обсуждаем. Возможно, нужно принять какое-то решение, привлечь кого-то, если не хватит авторитета, хотя как не хватит, если здесь находится наш главный авторитет Вячеслав Колосков (почетный президент Российского футбольного союза - прим. ТАСС)".

"Многие из вас будут общаться и с детскими тренерами. Результат всегда был на первом месте. Но смотрите не на здоровых и мощных, кто бьет сильнее всех и бегает. А смотрите на тех, кого с поля не выгонишь. Ночью разбудишь, он пойдет пинать мяч. За ними будущее. Здоровые и сильные могут остаться на уровне, а те, кто рвется, выдадут свой талант. Это только совет, прошу не принимать жестко. Да, я ни за что не отвечаю, но я не смотрю предвзято, поэтому мои советы искренние. Если кому-то подойдут, я буду рад", - добавил Романцев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.