Игорь Ларионов - младший не обращает внимания на критику своей игры за СКА

Хоккеист в 14 матчах текущего сезона набрал три очка

Нападающий СКА Игорь Ларионов - младший © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов - младший не читает, что пишут про него в соцсетях и СМИ. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я вообще ничего не читаю. Я даже не знаю, где читать. У меня в телефоне ESPN, но они про КХЛ не говорят, - сказал он. - Работа экспертов - говорить. В том году, когда я набирал очки в каждой игре, никто ничего хорошего не говорил. Я знаю, если буду забивать, отдавать, никто ничего хорошего не скажет. Буду не забивать и не отдавать, тоже ничего хорошего скажут".

"Я понимаю, что мог бы набрать больше очков. Если посмотреть все игры, чуть больше везения, и могло бы быть не три очка, а шесть или семь. Поэтому для меня это не принципиально. Два удачных матча в плане очков, и все нормально будет. Два-три года назад я за три матча набрал 10 очков. Тогда тоже много говорили, а потом за три матча все все забыли", - сказал Ларионов.

Ларионов перешел в СКА летом 2025 года. В 14 матчах текущего сезона Фонбет - Континентальной лиги на счету нападающего одна заброшенная шайба и две голевые передачи.

СКА по итогам 14 матчей занимает восьмое место в Западной конференции с 15 очками.