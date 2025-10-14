Юрист допустила, что отстраненный КХЛ судья может подать апелляцию

Видеоарбитр ошибочно засчитал взятие ворот в матче СКА - "Автомобилист"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пожизненно отстраненный Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) после матча СКА - "Автомобилист" судья видеоповторов имеет право подать апелляцию на это решение. Об этом ТАСС рассказала юрист Анна Анцелиович.

В понедельник СКА обыграл "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет-КХЛ со счетом 2:1. В ситуации с победным голом шайба после броска Андрея Педана попала в ворота с внешней стороны. Позднее в КХЛ сообщили, что судья видеоповторов, работавший на матче, был пожизненно отстранен от своих обязанностей.

"Общее правило таково, что каждое решение может быть обжаловано, и лицу обязательно предоставляется такое право. Поэтому я думаю, это не совсем конец истории. Обычно такие решения подлежат обжалованию в дальнейшем, так как на кону много чего стоит", - сказала Анцелиович.

"Очень редко, когда какие-то решения не подлежат обжалованию. Это делается для обеспечения справедливости производства, иначе это нарушает права человека", - добавила она.