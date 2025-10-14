В Израиле назвали лицемерными призывы об отстранении спортсменов

Ранее сообщалось, что руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Федерации футбола Израиля Моше Заурес считает призывы об отстранении спортсменов страны проявлением лицемерия. Об этом Зуарес заявил в интервью газете Corriere della Sera.

14 октября сборная Израиля в гостях сыграет с командой Италии в рамках отбора к чемпионату мира.

"Есть большое лицемерие в словах тех, кто просит о нашем отстранении и забывает тех, кто подвергся нападению 7 октября, тех, кто был взят в заложники в течение двух лет, и тех, кто до сих пор отказывался от любого предложения прекратить войну, - сказал Зуарес. - Тогда никто не пытался объяснить, как отстранение Израиля может внести позитивный вклад в урегулирование ситуации. В любом случае, учитывая последние события, этой теоретической угрозы больше не существует".

1 октября телеканал RMC Sport сообщил, что несколько национальных федераций просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить израильские сборные и клубы от соревнований из-за ситуации в Газе. Газета The Times сообщала, что руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков.