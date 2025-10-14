В ОКР выразили соболезнования в связи со смертью Дитятина

Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

Александр Дитятин © Александр Науменков/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родным и близким умершего трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Дитятин скончался на 69-м году жизни.

"Александр Дитятин внес неоценимый вклад в развитие спорта в СССР и России, был образцом для подражания нескольких поколений отечественных гимнастов, - говорится в сообщении. - Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича Дитятина, а также всему гимнастическому сообществу".

Дитятин трижды выигрывал Олимпийские игры, семь раз становился чемпионом мира, четырежды побеждал на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь медалей на одних Играх.