CAS отклонил апелляцию Израиля на решение о недопуске гимнастов к ЧМ

Индонезия отказалась выдавать визы израильским спортсменам

ЖЕНЕВА, 14 октября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации гимнастики Израиля (IGF) на заявление Международной федерации гимнастики (FIG) о недопуске гимнастов к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. В FIG заявили, что "приняли к сведению" позицию Индонезии. В апелляции IGF утверждала, что устав FIG обязывает исполнительный комитет организации принимать решение в случае, если въездные визы не выдаются всем участвующим делегациям. Они также утверждали, что отсутствие решения представляет собой отказ в правосудии, создавая тем самым ситуацию дискриминации в отношении ассоциации-члена.

"Ходатайства о принятии срочных временных мер были рассмотрены заместителем председателя апелляционного арбитражного отдела CAS. Оба ходатайства были отклонены. Первая апелляция будет прекращена в связи с отсутствием юрисдикции. Вторая апелляция все еще рассматривается", - говорится в сообщении.