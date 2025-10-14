Более 4 тыс. человек зарегистрировались для участия в забеге "Чистый спорт"

Ожидается, что в забеге примут участие 10 тыс. человек

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек из 5 стран и 65 субъектов России уже зарегистрировались для участия в массовом забеге "Чистый спорт", который 5 ноября откроет спортивную программу форума "Россия - спортивная держава" в Самаре. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель центра организации и проведения спортивных мероприятий "Волгамэн" Антон Сирота.

"[Люди из] 250 городов и населенных пунктов из 65 субъектов страны зарегистрировались на забег на сегодня. Это более 4 тыс. человек, всего мы ожидаем 10 тыс. человек", - сказал Сирота.

По его информации, уже зарегистрировались представители пяти стран - помимо России, это участники из Алжира, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Ожидаются участники, которые представят вузы из порядка 20 стран. Забег стартует в 08:00 мск 5 ноября с центральной площади имени Куйбышева в Самаре. Трасса протяженностью 5 км пройдет через исторический центр города. Ожидается участие не только любителей, но и профессиональных спортсменов.

"В категории "Профи" мы будем награждать победителей дистанции на 5 км. Уже заявились достаточно серьезные участники со всей страны. Например, Владимир Чистяков, который участвует во многих мероприятиях, опытный бегун. Ожидаем ожесточенную состязательную борьбу у профессионалов и легкий непринужденный бег у всех любителей", - подчеркнул Сирота. Он добавил, что каждый участник забега получит памятную медаль форума.

Предварять забег "Чистый спорт" будет легкоатлетическая эстафета, организованная совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. По словам Сироты, участие в эстафете подтвердили представители 31 спортивной федерации. Они разделятся на команды по 4 человека и преодолеют по 500 метров, передавая друг другу эстафетную палочку.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года. Ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс, Пермь и Уфа. В 2025 году форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.