Фигуристы Пестова и Лагутов снялись с этапа Гран-при в Москве

Спортсмен получил растяжение голеностопа

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов, выступающие в танцах на льду, не выступят на первом этап юниорского Гран-при России в Москве из-за травмы партнера. Об этом ТАСС сообщила тренер дуэта Ирина Жук.

Этап в Москве пройдет 14-16 октября.

"К сожалению, снялись. Очень обидно. В четверг была серия прокатов, катали ритм-танец, была последняя поза, где Зоя ложится на спину Сережи, и она упала ему прямо на ногу. Растяжение голеностопа произошло, подвернулась нога", - сказала Жук.

Пестовой 17 лет, Лагутову - 20. Они являются бронзовыми призерами первенства России среди юниоров 2025 года и победителями финала юниорского Гран-при России 2025 года.