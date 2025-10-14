Гимнаст Дитятин незадолго до смерти перенес операцию

Трехкратный олимпийский чемпион скончался в возрасте 68 лет

Редакция сайта ТАСС

Александр Дитятин, 1980 год © Николай Науменков/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин незадолго до смерти перенес операцию. Об этом ТАСС рассказала Инна Быстрова, заслуженный тренер России, профессор кафедры физического воспитания и массовой работы РПГУ им. А. И. Герцена, где работал Дитятин.

Дитятин скончался на 69-м году жизни.

"Причина смерти пока не известна, - сказала Быстрова. - Я просто знаю, что он был на операции, продлил себе отпуск. И вот когда он последний раз у нас был на тренировке накануне своего ухода, он, знаете, как прощался, что ли. Он отдал собаку второй жене, они в хороших отношениях. Почему он ее туда отдал, я тоже не знаю, ни одним словом о том, что он себя плохо чувствует".

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь медалей на одних Играх. С 2002 года Дитятин заведовал кафедрой гимнастики в РГПУ им. Герцена.