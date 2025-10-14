Черчесов рассказал, что в "Спартаке" "не было тренера Черчесова"

Специалист возглавлял команду в 2007-2008 годах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Спартак" Станислав Черчесов отметил, что в этой команде он, по сути, не был тренером. Об этом действующий наставник грозненского "Ахмата" рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. При нем команда в 2007 году стала серебряным призером чемпионата России.

"Меня недавно спрашивали, я всегда говорю, не буду лукавить, что в "Спартаке" тренера Черчесова не было. Там был молодой тренер, не было знаний, точнее были, но управленческие. Я не смог до конца дело довести до чемпионства. Когда я пришел, мы немного отставали, потом были впереди на семь очков. Думал, что команда разогналась, нужно отойти в сторону, сами доедут, ведь иногда нужно отдать инициативу команде. Но в последнем туре так было, что не получилось", - сказал Черчесов.

"В "Легии" поэтому и получилось, потому что был такой опыт (Черчесов с польским клубом стал чемпионом страны в 2016 году - прим. ТАСС). Там я до последней секунды не отпускал ситуацию и стал чемпионом. Тренера Черчесова в "Спартаке" не было. Черчесов был, но это был молодой тренер, только закончивший карьеру [футболиста]", - добавил он.