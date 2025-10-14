Черчесов рассказал, как получил приглашение в сборную Казахстана

Специалист возглавлял команду с июня 2024 года по январь 2025-го

Станислав Черчесов © Jurij Kodrun/ Getty Images

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Станислав Черчесов получил предложение возглавить сборную Казахстана по футболу после просмотра на стадионе одного из матчей Фонбет - Кубка России, сразу после игры он отправился на переговоры. Об этом Черчесов рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

Черчесов был главным тренером сборной Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го.

"Еду домой после матча Кубка России со стадиона, звонок, сразу полетел в Казахстан. Когда увидели жеребьевку, сразу сказал, что чемпионами мы не станем, до меня еще пять игр подряд проиграли. Я говорил, что с Норвегией, Австрией, Словенией не наберем много очков, я, правда, ставил два очка, но набрали одно. В итоге начали перестраивать, омолодили состав. Работу вели, но руководство поменялось, приняли решение расстаться с тренерским штабом нашим. Работали, как задумывали, но так получилось", - сказал Черчесов.