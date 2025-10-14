В РФС выявили тенденцию нежелания футболистов приезжать в сборные России

По словам спортивного директора РФС Андрея Лексакова, игроки опасаются потерять место в основном составе своего клуба

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) выявил тенденцию нежелания игроков приезжать в расположение национальных команд под влиянием определенных лиц. Об этом на тренерской конференции сообщил спортивный директор РФС Андрей Лексаков.

"Следующий момент, который хотелось бы отметить, - тема воспитания молодых футболистов, - сказал Лексаков. - Например, в сборных командах под влиянием определенного круга лиц, включая иногда и тренеров, даже юношеских команд, наблюдается тенденция нежелания приезжать в сборную команду и защищать честь страны. Мотивируют это тем, что игрок потеряет место в основном составе, даже в юношеской команде. В профессиональном уровне это возрастает, если поедет в сборную, а команда будет тренироваться, то не дай бог потеряет место, ведь это молодые игроки, это касается также Первой и Второй лиг".

"Поэтому для них главное сейчас не защита чести нашей страны, а личное участие в играх за какую-то команду. Такая тенденция наблюдается. Следующая тенденция - опять-таки под влиянием определенного круга лиц игроки часто симулируют свои медицинские отклонения, чтобы их не вызывали в сборную. При этом приезжают, были случаи, он имеет отклонения, сборная идет навстречу, отпускает, но через три дня играет как ни в чем не бывало", - добавил Лексаков.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.