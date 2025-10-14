Хмелевский забросил первую шайбу за "Ак Барс" в матче с "Салаватом Юлаевым"

Ранее форвард выступал за уфимскую команду

ТАСС, 14 октября. Нападающий Александр Хмелевский забросил дебютную шайбу в составе казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева". Встреча проходит в Уфе.

Игрок отличился на 35-й минуте. 23 сентября было объявлено, что "Салават Юлаев" обменял Хмелевского в казанский клуб на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию. Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов рассказал, что поначалу "Салават Юлаев" договорился об обмене Хмелевского в "Авангард", но "Ак Барс" предложил более выгодные условия. "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Салават Юлаев" получит от "Ак Барса" 230 млн рублей в качестве денежной компенсации.

Хмелевский выступал за "Салават Юлаев" с 2022 года. В прошлом сезоне форвард набрал 57 (25 голов + 32 результативные передачи) очков в 68 матчах регулярного сезона и 15 (8 + 7) очков в 19 матчах плей-офф. В 2021 году в составе сборной США игрок стал бронзовым призером чемпионата мира.

На данный момент счет в матче 4:1 в пользу "Ак Барса".