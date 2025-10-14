Сборная Катара во второй раз подряд сыграет на чемпионате мира по футболу

Команда Катара квалифицировалась на турнир благодаря победе над сборной ОАЭ

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной Катара © AP Photo/ Hussein Sayed

ТАСС, 14 октября. Сборная Катара дома со счетом 2:1 обыграла команду ОАЭ в матче второго тура четвертого квалификационного раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Буалем Хухи (49-я минута) и Педру Мигел (74). У проигравших отличился Султан Адиль (90+8).

Сборная Катара заняла первое место в группе A с 4 очками и вышла на чемпионат мира. Команда ОАЭ с 3 очками заняла второе место в группе и сыграет в пятом квалификационном раунде со сборной, которая станет второй в группе B.

Сборная Катара во второй раз сыграет на чемпионате мира. В 2022 году на домашнем турнире команда заняла последнее место на групповом этапе.

Сборная Катара стала 24-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде и ЮАР.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.