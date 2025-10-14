Дюков рассказал о переговорах о проведении матча сборных России и США

Ранее о возможности такой игры заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не будет комментировать информацию о соперниках сборной России по товарищеским матчам до достижения договоренностей. Об этом журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения матча между сборными России и США, заявил президент РФС Александр Дюков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

"Вы знаете нашу политику [объявлять о проведении матча], когда мы достигаем договоренности, - сказал Дюков. - Пока ведутся переговоры, мы не комментируем".

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.