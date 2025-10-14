Дюков считает возможным допуск российских команд до турниров до конца года
19:34
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вероятность допуска российских футбольных клубов и сборных до международных турниров до конца 2025 года по-прежнему остается. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
12 июля Дюков сообщил, что вероятность допуска российских клубов и сборных к международным турнирам высока.
"Допуск к гонцу года? Год еще не завершен. Нужно верить всегда", - сказал Дюков.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.