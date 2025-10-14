Дюков уверен, что глава УЕФА Чеферин приедет в Россию в 2026 году

Ранее президент РФС планировал пригласить Александера Чеферина на матч сборной России в 2025 году

Президент УЕФА Александер Чеферин © AP Photo/ Andreea Alexandru

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уверен, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин посетит Россию в 2026 году. Об этом Дюков заявил журналистам.

В ноябре 2024 года Дюков сообщил ТАСС, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

"В этом году Чеферин не приедет в Россию. Уверен, что в следующем году получится", - сказал президент РФС.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.