Дюков: конфликт между Сперцяном и Ндонгом не украшает российский футбол

Между полузащитником "Краснодара" и защитником "Ахмата" произошла стычка в матче 11-го тура РПЛ

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Конфликт между полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном и защитником грозненского "Ахмата" Усманом Ндонгом не украшает российский футбол. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

4 октября "Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября "Ахмат" выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

"Я сам хочу разобраться в том, что произошло, поскольку такие ситуации не украшают наш футбол, - сказал Дюков. - Сейчас у меня недостаточно информации, чтобы дать оценку".

Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября.