Дюков не имеет информации о смене спортивного гражданства Хайкиным

Вратарь родился в Израиле, а сейчас выступает за норвежский "Будё-Глимт"

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не имеет информации по поводу возможной смены спортивного гражданства вратарем Никитой Хайкиным. Об этом Дюков заявил журналистам.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии.

"Я видел несколько статей по Хайкину. Пожалуй, все, не видел его заявлений. Если это так, то это его выбор", - сказал Дюков.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За норвежский "Будё-Глимт" вратарь выступает с 2019 года. Ранее Хайкин играл за израильские клубы "Бней-Иегуда" и "Хапоэль" из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский "Бристоль Сити", но не провел ни одного матча, после чего вернулся в "Будё-Глимт".