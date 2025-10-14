Карпин считает, что футболисты стремятся попасть в сборную России

Ранее спортивный директор РФС Андрей Лексаков выразил мнение, что есть тенденция нежелания игроков приезжать в расположение национальных сборных в разных возрастах под влиянием определенных лиц

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты с большим желанием приезжают в расположение основной сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков на тренерской конференции рассказал, что выявлена тенденция нежелания игроков приезжать в расположение национальных сборных в разных возрастах под влиянием определенных лиц.

"В самом взрослом возрасте, если говорить про первую команду, такой тенденции нет. Есть определенные моменты со здоровьем, которые случаются. Но все хотят, рвутся играть. В других возрастах такая тенденция есть", - сказал Карпин.