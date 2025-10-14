Португальцы сыграли вничью с венграми в отборе на ЧМ. Роналду оформил дубль

Встреча завершилась со счетом 2:2

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду © Carlos Rodrigues/ Getty Images

ТАСС, 14 октября. Сборная Португалии со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Венгрии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Криштиану Роналду (22-я, 45+3-я минуты). У проигравших отличились Аттила Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).

Сборная Португалии возглавляет отборочную группу F с 10 очками. Следом идут команды Венгрии (5), Ирландии (4) и Армении (3).

В других матчах игрового дня сборная Эстонии дома сыграла вничью с командой Молдавии (1:1), сборная Андорры на своем поле проиграла команде Сербии (1:3), сборная Армении на выезде уступила команде Ирландии (0:1), сборная Италии в родных стенах разгромила команду Израиля (3:0), сборная Испании одержала разгромную победу при своих болельщиках над командой Болгарии (4:0), сборная Грузии на выезде проиграла команде Турции (1:4).

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.