Пятью матчами стартует пятый раунд "пути регионов" Кубка России по футболу

В среду состоятся игры "Енисей" - "Уфа", "Родина" - "Челябинск", "Чайка" - "Камаз", "Шинник" - "Нефтехимик" и "Арсенал" - "Сокол"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Программа пятого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу стартует в среду пятью матчами. В этот день состоятся игры "Енисей" - "Уфа", "Родина" - "Челябинск", "Чайка" - "Камаз", "Шинник" - "Нефтехимик" и "Арсенал" - "Сокол".

В первом матче дня красноярский "Енисей" дома сыграет с "Уфой", игра начнется в 14:30 мск. В прошлом раунде уфимская команда проиграла кировскому любительскому клубу "Фанком" (1:1, 3:5 по пенальти). Однако за "Фанком" сыграл нападающий Артем Федчук, который был отстранен от всех соревнований Российского футбольного союза (РФС) до оплаты долга перед "Чайкой" из Ростовской области. В итоге "Уфа" подала протест на результат матча, контрольно-дисциплинарный комитет РФС удовлетворил его, присудив любительскому клубу техническое поражение.

Клубы Первой лиги стартовали в "пути регионов" только с четвертого раунда, поэтому других матчей у "Уфы" в Кубке России не было. "Енисей" же выбил в прошлом раунде клуб Медиалиги "Амкал" (2:1).

Также в среду саратовский "Сокол" на выезде встретится с тульским "Арсеналом", игра начнется в 19:30 мск. В прошлом раунде "Сокол" выбил другой клуб Медиалиги "Броук Бойз" (2:0), за который выступал нападающий Федор Смолов.

В 17:00 начнется матч между московской "Родиной" и "Челябинском", встречу примет "Арена-Химки". В 18:00 стартуют матчи "Чайка" - "Камаз" (Набережные Челны) и "Шинник" (Ярославль) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Завершится раунд на следующий день - в четверг пройдут матчи "Факел" (Воронеж) - "Урал" (Екатеринбург), "Торпедо" (Москва) - "Велес" (Москва) и "Черноморец" (Новороссийск) - "Кубань-Холдинг" (Краснодарский край).

Помимо "Амкала" и "Броук Бойз", из медийных клубов в турнире принимал участие 2Drots. Команда завершила участие в Кубке России во втором раунде, уступив "Космосу" из Долгопрудного (0:1). Также в турнире приняли участие 12 любительских клубов, последним из них был "Фанком".

О Кубке России

Кубок России разделен на "путь Российской премьер-лиги (РПЛ)" и "путь регионов". В "пути РПЛ" на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф "пути РПЛ" выходят по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф "пути регионов". "Путь регионов" предполагает шесть раундов, в плей-офф "пути регионов" выйдут четыре команды.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).