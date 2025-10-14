Футболисты сборной Израиля потеряли шансы выйти на чемпионат мира

Во вторник команда проиграла сборной Италии со счетом 0:3

Редакция сайта ТАСС

Защитник сборной Израиля Эли Даса и защитник сборной Италии Федерико Димарко © Marco Luzzani/ Getty Images

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Сборная Израиля со счетом 0:3 проиграла команде Италии в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года и лишилась шансов отобраться в финальную часть турнира.

На счету сборной Израиля 9 очков по итогам 7 матчей. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице отборочной группы I, лидером является сборная Норвегии (18 очков, 6 матчей), вторыми идут итальянцы (15 очков, 6 матчей). Напрямую на чемпионат мира выйдет победитель группы, коллектив, занявший второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца турнира израильтяне проведут одну игру - 16 ноября против команды Молдавии.

Ранее в парламенте Испании допустили, что национальная команда может бойкотировать чемпионат мира, если туда отберутся израильтяне. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.