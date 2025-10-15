Впервые в НХЛ одна команда не забила в первых трех домашних матчах сезона

Этой командой стал "Нью-Йорк Рейнджерс"

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Игроки "Нью-Йорк Рейнджерс" не могут забросить шайбу в трех домашних матчах подряд со старта регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что является антирекордом среди всех действующих команд лиги.

В среду "Рейнджерс" уступили "Эдмонтону" со счетом 0:2, шайбы в матче забросили Трент Фредерик (31-я минута) и Адам Хенрик (59).

Команда из Нью-Йорка не может забросить на протяжении 180 минут, ранее антирекорд среди действующих команд принадлежал "Флориде", безголевая серия которой в сезоне-2001/02 продлилась 155 минут 17 секунд. В составе "Рейнджерс" выступают трое россиян - голкипер Игорь Шестеркин, который в матче с "Эдмонтоном" отразил 20 бросков из 21, защитник Владислав Гавриков и форвард Артемий Панарин.

"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 4 очка в 5 матчах. "Эдмонтон" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 5 очков после 3 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" в ночь на 17 октября в гостях сыграют с "Торонто", "Эдмонтон" в этот же день на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".