"Торпедо" объявило об уходе тренера Парфенова

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Специалист возглавил "Торпедо" 13 сентября, команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). 14 октября клуб покинул его менеджмент, включая президента Дмитрия Шаповала, заявившего, что "выполнил все поставленные перед ним задачи".

Парфенову 51 год, предыдущим местом работы специалиста был казахстанский "Актобе", который он возглавлял в 2024 году. Ранее он руководил ивановским "Текстильщиком", тульским "Арсеналом", московской "Родиной", "Тосно" из Ленинградской области и екатеринбургским "Уралом". Под руководством Парфенова "Тосно" в 2018 году стал обладателем Кубка России, после этого команда была расформирована. С "Уралом" Парфенов дошел до финала Кубка России в 2019 году.

В период игровой карьеры Парфенов выступал за одесский "Черноморец", московские "Динамо" и "Спартак", подмосковные "Химки" и "Сатурн" и тульский "Арсенал". Вместе со "Спартаком" Парфенов стал четырехкратным чемпионом России (1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка России (1998).