Черчесов объяснил удачный старт вместе с "Ахматом" в РПЛ

Под руководством специалиста команда потерпела всего одного поражение в восьми матчах РПЛ

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов активно следил за Мир - Российской премьер-лигой (РПЛ), поэтому начало работы в клубе получилось удачным. Об этом он рассказал ТАСС.

Черчесов возглавил "Ахмат" 6 августа. Под его руководством команда одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение в РПЛ.

"Мне по большому счету адаптироваться не нужно, не потому, что я в своей стране говорю по-русски, а потому, что я профессиональный тренер, если не работал в РПЛ, то это не значит, что не наблюдал, не понимаешь, какие механизмы здесь должны работать, - сказал Черчесов. - Во всяком случае, я играл здесь и работал тренером. Если ты действительно профессиональный тренер, увлечен профессией, значит должен внимательно наблюдать, потому что предложения могут поступать в любую секунду. Нужно быть просто готовым. Разве можно не готовым что-то делать?"

До Черчесова "Ахмат" не имел побед в сезоне РПЛ. Сейчас грозненская команда с 15 очками идет девятой. "Мы вышли из того положения, в котором были. У нас ничего не поменялось, мы также скромно работаем, четко понимаем, что мы можем, какие у нас возможности. Из этих возможностей нужно делать максимум, - отметил Черчесов. - Я постоянно об этом говорю. Как уже говорил, трансферы - это хорошо, но я верю в тренировочный процесс. Нужно максимально отработать с составом, который я принял. От этого будем исходить, как нам и что нужно усилить, за счет правильной работы можно сделать так, чтобы каждый игрок добавил, как и вся команда в целом. А потом будем смотреть дальше".

"Насколько реально войти в топ-8? У меня с арифметикой все нормально, я бы даже сказал, что хорошо. А если так нескромно, то отлично. Но вообще никаких таких задумок у нас нет. Мы готовимся от игры к игре, уехали сборники, хотелось бы, чтобы они приехали здоровыми и готовыми. Будем дальше играть в чемпионате", - заключил он.