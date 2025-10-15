Вице-чемпионку мира по борьбе Ологонову отстранили на 18 месяцев
ТАСС, 15 октября. Обладательница трех серебряных медалей чемпионатов мира по спортивной борьбе россиянка Ирина Ологонова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.
Результаты, показанные спортсменкой с 8 ноября 2014 года по 8 июля 2015 года будут аннулированы. Ологонова находилась во временном отстранении с 24 апреля 2024 года на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушение антидопинговых правил, зафиксированное 8 ноября 2014 года.
Ологоновой 35 лет, она становилась второй на чемпионатах мира в 2014, 2015 и 2016 годах. В ее активе есть также золото, серебро и бронза первенств Европы.
Последний раз Ологонова принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года, когда на чемпионате Европы в Бухаресте осталась без медали соревнований, уступив в четвертьфинале сопернице из Польши.
Стороны имеют право оспорить решение в апелляционном арбитражном отделе Спортивного арбитражного суда (CAS).
LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов в московской лаборатории на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству.