Вице-чемпионку мира по борьбе Ологонову отстранили на 18 месяцев

Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил

Редакция сайта ТАСС

Ирина Ологонова © Станислав Красильников/ ТАСС

ТАСС, 15 октября. Обладательница трех серебряных медалей чемпионатов мира по спортивной борьбе россиянка Ирина Ологонова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

Результаты, показанные спортсменкой с 8 ноября 2014 года по 8 июля 2015 года будут аннулированы. Ологонова находилась во временном отстранении с 24 апреля 2024 года на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушение антидопинговых правил, зафиксированное 8 ноября 2014 года.

Ологоновой 35 лет, она становилась второй на чемпионатах мира в 2014, 2015 и 2016 годах. В ее активе есть также золото, серебро и бронза первенств Европы.

Последний раз Ологонова принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года, когда на чемпионате Европы в Бухаресте осталась без медали соревнований, уступив в четвертьфинале сопернице из Польши.

Стороны имеют право оспорить решение в апелляционном арбитражном отделе Спортивного арбитражного суда (CAS).

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов в московской лаборатории на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству.