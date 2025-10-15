Лещенко мечтал, чтобы Симонян играл за "Динамо"

Футболист по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко мечтал, чтобы олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян играл за московское "Динамо". Об этом Лещенко рассказал ТАСС.

Во вторник сборная России обыграла команду Боливии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Лещенко исполнил песню "Я люблю тебя, жизнь", композиция и церемония открытия матча были посвящены Симоняну, которому накануне исполнилось 99 лет.

"Была мечта, чтобы Никита Павлович Симонян играл за "Динамо". Всегда хотелось, чтобы в моем любимом клубе играли только звезды, - сказал Лещенко. - Но в те времена было трудно представить себе, чтобы спартаковский игрок переходил к динамовцам. Все были приверженцами своих команд, патриоты своих клубов, спортивных обществ".

"Никите Павловичу в следующем году исполнится 100 лет. Я хочу ему пожелать здравия, душевного комфорта и спокойствия. Надеюсь, что он по-прежнему будет появляться на трибунах, хочется смотреть футбол вместе с ним. Дай Бог ему здоровья", - добавил Лещенко.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.