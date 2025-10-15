РФС и Jogel продлили сотрудничество до 2030 года

Новые комплекты игровой и парадно-тренировочной экипировки представят осенью 2026 год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении сотрудничества с отечественным производителем спортивной экипировки компанией Jogel. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение рассчитано до 2030 года. Новые комплекты игровой и парадно-тренировочной экипировки представят осенью 2026 года.

Впервые Jogel презентовал форму сборной России 10 марта 2024 года в Москве на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.