Станкович усомнился в эффективности частой смены тренеров в "Спартаке"

Сербский специалист возглавляет команду с мая 2024 года

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Сергей Фадеичев/ ТАСС

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович не боится увольнения из команды и сомневается, что частая смена специалистов помогает команде. Об этом он рассказал в интервью изданию Kurir.

"Честно говоря, в "Спартаке" я сделал много хорошего. Конечно, это не значит, что я останусь в клубе независимо от результатов, - сказал он. - Но факт остается фактом. Будьте бдительны, "Спартак" за последние годы сменил много тренеров. Это совпадение? Всегда ли проблема была в тренерах? Думаю, руководство поняло, что в какой-то момент эта тенденция должна измениться, что тренер должен заслужить настоящее доверие".

Станковичу 47 лет, он возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. После 11 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.