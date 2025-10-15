Сильнейшие спортсмены мира выступят на Кубке дружбы по муай-тай в Москве

Турнир пройдет 16 октября

Президент Федерации муай-тай России Дмитрий Путилин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сильнейшие спортсмены мира по муай-тай приезжают в Россию без всяких проблем. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации муай-тай России Дмитрий Путилин.

"Для тех, у кого слова не расходятся с делом, это не проблема, - сказал Путилин. - У нас есть взаимодействие с представителями многих стран. Мы взаимодействуем с теми, для кого спорт не несет политических целей, где нет дискриминации. Наши спортсмены всегда показывают бой в ринге, но имеют добрые и уважительные отношения за его пределами".

Международный турнир по муай-тай (тайскому боксу) среди профессионалов "Кубок дружбы" пройдет в Москве 16 октября. В нем примут участие спортсмены из России, Таиланда, Франции, Ирана, Египта и Турции.