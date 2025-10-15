Фигуристка Сабада призналась, что хотела отказаться от одного элемента

В начале произвольной программы партнер подкидывает вверх фигуристку, которая перелетает ему за спину

Ольга Сабада и Павел Астахов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фигуристка Ольга Сабада, выступающая в спортивных парах, хотела отказаться от элемента в произвольной программе из-за страха. Об этом она рассказала журналистам.

Сабада и Астахов стали вторыми на первом этапе юниорского Гран-при России, набрав 174,70 балла. В начале произвольной программы партнер подкидывает вверх Сабаду, и она перелетает ему за спину.

"Этот трюк нам предложила Елена Соколова, которая ставила нам произвольную программу. Мы его достаточно долго учили, мне было страшновато. В какие-то моменты я хотела отказаться от него, - сказала Сабада. - Но тренеры настояли, чтобы мы его делали, потому что это достаточно эффектно. В итоге мы его натренировали и спокойно его делаем сейчас".

"На самом деле, тут все вопросы к Оле, потому что у нее больше работы, страха. Моя задача - поднять, перекинуть и поймать", - добавил Астахов.