Донецкий "Шахтер" намерен играть во Второй лиге чемпионата России по футболу

На прошлой неделе руководство ФНЛ провело рабочую встречу с представителями клуба

Редакция сайта ТАСС

© Adam Hunger/ Getty Images

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Шахтер" из Донецкой Народной Республики намерен выступать в Леон - Второй лиге чемпионата России по футболу в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"На прошлой неделе руководство ФНЛ провело рабочую встречу с представителями донецкого "Шахтера". В рамках встречи состоялось знакомство руководителей клуба с руководством лиги, а также обсуждались намерения клуба выступать во Второй лиге Б в сезоне 2026 года после получения соответствующего права по спортивному принципу по итогам завершающегося сезона в лиге "Содружество". Кроме того, стороны провели предварительные консультации по ключевым требованиям процедуры аттестации клуба", - рассказали в пресс-службе ФНЛ.

По итогам встречи ФНЛ предоставила запрошенную клубом информацию для подготовки к процедуре аттестации. В числе рассматриваемых клубом арен для проведения домашних матчей обсуждалась "Форте-Арена" в Таганроге. "Лига подтвердила, что стадион хорошо знаком по матчам "Форте" и его инфраструктурные возможности соответствуют требованиям для проведения игр в рамках Второй лиги Б. Также представителям "Шахтера" были разъяснены ключевые аспекты перехода из любительского статуса в профессиональный и основные требования процедуры аттестации", - отметили в пресс-службе ФНЛ.

Процедура аттестации для всех клубов, получивших право принять участие в сезоне-2026 Второй лиги Б, начнется в декабре текущего года и закончится в феврале 2026 года. Окончательное решение о соответствии клубов критериям для участия в сезоне будет принято по итогам аттестации, которая на данный момент не началась.