Футболист "Монако" Головин вернулся в общую группу после травмы

Полузащитник пропустил несколько недель из-за травмы бедра

Полузащитник "Монако" Александр Головин © Clive Mason/ Getty Images

ТАСС, 15 октября. Футболист "Монако" Александр Головин будет готовиться к следующему матчу команды в общей группе. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Александр Клюев.

"Александр чувствует себя хорошо. Он вернулся в общую группу "Монако" и будет готовиться к ближайшему матчу команды", - сказал Клюев.

18 октября "Монако" в рамках чемпионата Франции в гостях встретится с "Анже".

Головину 29 лет, полузащитник пропустил несколько недель из-за травмы бедра. В текущем сезоне Головин провел три матча за "Монако" и не отметился результативными действиями.