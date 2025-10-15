Дзепка рассказала, что выходила на этап Гран-при уверенной в себе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фигуристка София Дзепка выходила на первый юниорский этап Гран-при России увереннее, чем на предыдущие старты. Об этом она рассказала журналистам.

Дзепка набрала 69,99 балла за короткую программу.

"Есть над чем работать, по моим ощущениям, прокат не блестящий. Но на этот старт я выходила уже более уверенно, и элементы давались лучше, чем на предыдущих стартах. Я не обращаю внимания на оценки, это все субъективно, на оценки важно смотреть в рамках одних соревнований. Сейчас чуть не дотянула [до 70 баллов], значит, нужно больше работать, в следующий раз, может, дотяну", - рассказала Дзепка.