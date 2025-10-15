Фигуристка Диана Мильто рассказала о конкуренции с сестрой-близнецом

Алиса и Диана Мильто © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фигуристка Диана Мильто иногда конкурирует со своей сестрой-близнецом Алисой, но также может помочь и подсказать на тренировке. Об этом она рассказала журналистам.

Мильто занимает четвертое место после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при России, набрав 61,50 балла.

"Я довольна своим выступлением, оно прошло в рабочем режиме. Было очень комфортно, уютно, чувствовала себя как дома. Мы переехали в 2020 году к Светлане Владимировне [Соколовской]. Мы пришли на просмотр, нас взяли. До этого катались в Ярославле, - рассказала Мильто. - В чем сила Светланы Владимировны? Она дает очень хорошие советы, помогает, настраивает. С ней работа очень нравится".

На вопрос о тренировках с сестрой Алисой спортсменка ответила: "Мы иногда конкурируем, можем что-то подсказать, помочь, видим со стороны, что хватает, что нет, часто помогаем друг другу", - добавила Мильто.