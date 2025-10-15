Фигуристка Сарновская рассказала, что ей досталась игрушка от Ханю

Мать спортсменки переделала Винни-Пуха в салфетницу

София Сарновская © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фигуристке Софии Сарновской досталась игрушка от двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю после того, как он выступил в России. Об этом она рассказала журналистам.

Сарноская набрала 63,38 балла за короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при России и занимает второе место.

"Прокат очень хороший. Я довольна, что у меня получился чистый прокат. Каталось намного легче, чем на тренировке. Была готова, поэтому особо не нервничала. Евгений Викторович [Плющенко] сказал: "Молодец, завтра надо дожать", - рассказала Сарновская. - Было заранее принято решение [не исполнять тройной аксель], короткую надо откатать чисто. Завтра пойду на ультра-си".

"Салфетница, которую я держу в руках, досталась мне от Юдзуру Ханю. Когда он приезжал на соревнования в Россию, ему кинули игрушки. Нам принесли на каток и дали три Винни-Пуха. Маме в голову пришло, что можно сделать из нее салфетницу. Ее брал с собой мой старший брат Кирилл, потом он чуть подрос и сказал забирать", - добавила фигуристка.