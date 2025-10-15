"Локомотив" в четвертый раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ

Армейцы потерпели третье поражение подряд

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Байрон Фрэз (2-я минута), Никита Кирьянов (20) и Максим Шалунов (34 и 44). У проигравших отличился Денис Зернов (26).

"Локомотив" в четвертый раз подряд обыграл ЦСКА и одержал первую победу за последние три матча в КХЛ, ранее команда проиграла челябинскому "Трактору" (1:3) и череповецкой "Северстали" (3:4). ЦСКА проиграл третью игру в КХЛ подряд. "Локомотив" располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. ЦСКА с 14 очками после 15 игр занимает 9-е место на Западе.

В следующем матче "Локомотив" 18 октября в гостях сыграет против петербургского СКА, ЦСКА днем ранее на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 16 8 1 1 1 1 0 4 52-34 22 2 "Шанхай Дрэгонс" 14 7 2 0 1 1 0 3 41-35 20 3 "Торпедо" 17 6 3 0 0 1 0 7 46-50 19 4 "Динамо" Мн 14 6 1 1 1 1 0 4 42-31 18 5 "Спартак" 15 6 0 1 1 2 0 5 45-46 17 6 "Динамо" М 14 3 1 4 1 0 0 5 41-41 17 7 "Северсталь" 14 8 0 0 0 0 0 6 40-33 16 8 СКА 14 5 1 0 0 3 0 5 39-39 15 9 ЦСКА 15 6 0 0 2 0 0 7 41-45 14 10 "Лада" 15 4 0 0 1 1 0 9 30-59 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9