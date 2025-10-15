Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Локомотив" в четвертый раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ

Армейцы потерпели третье поражение подряд
Редакция сайта ТАСС
18:16

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Байрон Фрэз (2-я минута), Никита Кирьянов (20) и Максим Шалунов (34 и 44). У проигравших отличился Денис Зернов (26).

"Локомотив" в четвертый раз подряд обыграл ЦСКА и одержал первую победу за последние три матча в КХЛ, ранее команда проиграла челябинскому "Трактору" (1:3) и череповецкой "Северстали" (3:4). ЦСКА проиграл третью игру в КХЛ подряд. "Локомотив" располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. ЦСКА с 14 очками после 15 игр занимает 9-е место на Западе.

В следующем матче "Локомотив" 18 октября в гостях сыграет против петербургского СКА, ЦСКА днем ранее на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"16811110452-3422
2"Шанхай Дрэгонс"14720110341-3520
3"Торпедо"17630010746-5019
4"Динамо" Мн14611110442-3118
5"Спартак"15601120545-4617
6"Динамо" М14314100541-4117
7"Северсталь"14800000640-3316
8СКА14510030539-3915
9ЦСКА15600200741-4514
10"Лада"15400110930-5910
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"15911110257-3724
2"Авангард"15911000458-3822
3"Автомобилист"16811010549-3621
4"Ак Барс"15900100542-4219
5"Трактор"16520220548-5418
6"Нефтехимик"15610100737-4415
7"Амур"14600200630-3414
8"Адмирал"12411200432-3014
9"Барыс"16311220739-4814
10"Сибирь"14106000731-3814
11"Салават Юлаев"13210110827-418

  

КХЛ