"Локомотив" в четвертый раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Байрон Фрэз (2-я минута), Никита Кирьянов (20) и Максим Шалунов (34 и 44). У проигравших отличился Денис Зернов (26).
"Локомотив" в четвертый раз подряд обыграл ЦСКА и одержал первую победу за последние три матча в КХЛ, ранее команда проиграла челябинскому "Трактору" (1:3) и череповецкой "Северстали" (3:4). ЦСКА проиграл третью игру в КХЛ подряд. "Локомотив" располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. ЦСКА с 14 очками после 15 игр занимает 9-е место на Западе.
В следующем матче "Локомотив" 18 октября в гостях сыграет против петербургского СКА, ЦСКА днем ранее на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|16
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|52-34
|22
|2
|"Шанхай Дрэгонс"
|14
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|41-35
|20
|3
|"Торпедо"
|17
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|46-50
|19
|4
|"Динамо" Мн
|14
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|42-31
|18
|5
|"Спартак"
|15
|6
|0
|1
|1
|2
|0
|5
|45-46
|17
|6
|"Динамо" М
|14
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|5
|41-41
|17
|7
|"Северсталь"
|14
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|40-33
|16
|8
|СКА
|14
|5
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|39-39
|15
|9
|ЦСКА
|15
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|41-45
|14
|10
|"Лада"
|15
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|9
|30-59
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|15
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|57-37
|24
|2
|"Авангард"
|15
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|58-38
|22
|3
|"Автомобилист"
|16
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|49-36
|21
|4
|"Ак Барс"
|15
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|42-42
|19
|5
|"Трактор"
|16
|5
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|48-54
|18
|6
|"Нефтехимик"
|15
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|37-44
|15
|7
|"Амур"
|14
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|30-34
|14
|8
|"Адмирал"
|12
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|32-30
|14
|9
|"Барыс"
|16
|3
|1
|1
|2
|2
|0
|7
|39-48
|14
|10
|"Сибирь"
|14
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|7
|31-38
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|13
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|8
|27-41
|8