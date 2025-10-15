Путин наградил дзюдоиста Халмурзаева почетной грамотой
Редакция сайта ТАСС
18:52
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой олимпийского чемпиона 2016 года по дзюдо Хасана Халмурзаева. Об этом сообщается в тексте распоряжения президента.
"За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Халмурзаева Хасана Магометовича", - говорится в тексте распоряжения.
Халмурзаеву 31 год. Он также является бронзовым призером чемпионата мира (2017) и победителем чемпионата Европы (2016). Халмурзаев завершил карьеру в августе этого года.