Россияне выиграли пять медалей на чемпионате мира по шахматам среди юниоров

На счету россиян две золотые и три бронзовые награды

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Парменов/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские шахматисты выиграли две золотые и три бронзовые медали на чемпионате мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Россияне завоевали наибольшее количество медалей.

Полина Смирнова стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет: она набрала 9 очков из 11 и по дополнительным показателям обошла Рукию Олимову (Узбекистан). Турнир юношей выиграл Марк Смирнов (Казахстан) - 9,5 очка, россиянин Артем Лебедев с 8 очками завоевал бронзовую медаль.

Диана Хафизова победила в категории девушек до 16 лет: в ее активе 9,5 очка из 11. В турнире юношей до 16 лет по 8 очков набрали восемь участников. По дополнительным показателям бронзовым призером стал Александр Володин. Чемпионский титул у Эдгара Мамедова (Казахстан).

Валерия Клейменова заняла третье место в соревновании девушек до 18 лет (8 очков). Чемпионкой стала Гао Муцзыянь (Китай), а у юношей выиграл Джагадиш Сиддхартх (Сингапур).

Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет прошел в Дурресе (Албания). Соревнования проводились в классической программе.