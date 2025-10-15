Фигурист Лазарев рассказал, что изменения роста на нем не сказываются

Спортсмен признался, что за лето вырос до 162 см

Редакция сайта ТАСС

Лев Лазарев © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Изменения роста фигуриста Льва Лазарева не сказываются ни на чем. Об этом он рассказал журналистам.

Лазарев лидирует после короткой программы на первом этапе юниорского Гран-при России, набрав 82,44 балла.

"В этой программе поменялись элементы, потому что в нынешнем году обязательно надо прыгать тройной риттбергер и вращения тоже другие. Мы добавили несколько новых хореографических элементов, например, с акселя у меня тоже есть выезд-подпрыжка, - отметил Лазарев. - Мы раскатывали эту программу, чтобы она смотрелась на скорости. Пытались придумать еще что-то интересное. На самом деле мне много кто говорил, что она как будто новая".

"Я вырос за лето. Сейчас у меня рост где-то 162 сантиметра. В прошлом году точно было меньше. Эти изменения пока особо не сказываются ни на чем. Может, конечно, недельку что-то не получаться, но потом я все ставлю на место", - добавил Лазарев.