Тренера сборной Чехии Ивана Гашека уволили после поражения от фарерцев

Сборная Фарерских островов обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года

Иван Гашек © Alex Livesey/ Getty Images

ПРАГА, 16 октября. /ТАСС/. Иван Гашек покинул пост главного тренера сборной Чехии по футболу. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Чехии.

"В рамках заседания спортивной управленческой группы мы проанализировали прошедший сбор национальной команды и матч со сборной Фарерских островов. Было внесено и принято предложение о немедленном увольнении главного тренера Ивана Гашека и его помощника Ярослава Веселы", - заявил председатель ассоциации Давид Трунда.

Сборная Фарерских островов обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в домашнем матче группы L отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. На данный момент чешская команда с 13 очками располагается на втором месте отборочной группы. На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Гашек возглавил сборную Чехии в январе 2024 года. Под его руководством команда провела 21 матч, одержав 11 побед, пять раз сыграв вничью и пять раз проиграв. Осенью 2024 года тренер привел чехов к победе в дивизионе B Лиги наций.