"Флорида" потерпела первое поражение в сезоне НХЛ с Бобровским в воротах

Команда уступила "Детройту" со счетом 1:4

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. "Детройт" обыграл "Флориду" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мейсон Эпплтон (23-я и 59-я минуты), Патрик Кейн (30), Майкл Расмуссен (60). У "Флориды" отличился Брэд Маршанд (35).

"Флорида" впервые в сезоне проиграла в матче, в котором ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский. В игре с "Детройтом" россиянин отразил 21 бросок из 23. На прошлой неделе Бобровский одержал три победы в трех играх и был признан третьей звездой недели. В среднем он пропускал 1,67 гола за игру и отразил 92,5% бросков.

"Флорида" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе с 6 очками после пяти встреч. Столько же очков после четырех игр набрал и "Детройт", который располагается строчкой выше и опережает "Флориду" по дополнительным показателям.

В другом матче игрового дня "Баффало" одержал первую победу в сезоне, обыграв дома "Оттаву" со счетом 8:4.