Нападающий "Чикаго" Михеев набрал два очка в матче НХЛ с "Сент-Луисом"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Чикаго" Илья Михеев набрал два очка в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу "Чикаго". Михеев забросил шайбу и отдал голевую передачу. Всего у россиянина три гола и один ассист в пяти матчах текущего сезона.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич отметился голевой передачей и довел их число до трех в четырех играх сезона.

"Чикаго" благодаря победе поднялся на четвертое место в Центральном дивизионе, команда набрала 5 очков в 5 матчах. "Сент-Луис", также выступающий в Центральном дивизионе, с 4 очками после четырех игр занимает седьмое место. В следующем матче "Чикаго" примет "Ванкувер" в ночь на 18 октября по московскому времени, "Сент-Луис" в ночь на 19 октября дома сыграет с "Миннесотой".