Британской федерации баскетбола запретили собирать мужскую сборную

© Takashi Aoyama/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 16 октября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) временно запретил Британской федерации баскетбола формировать национальную мужскую сборную. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Решение было принято в связи с проведением расследования проблем управления и несоблюдения нормативных требований в соревнованиях британских мужских баскетбольных клубов. Оно будет действовать до решения всех организационных вопросов. Также федерация была лишена полномочий по лицензированию и организации национальных соревнований среди мужских баскетбольных клубов.