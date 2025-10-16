Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в России

Аленичев объяснил, почему нельзя сравнивать Глушенкова и Аршавина

По мнению четырехкратного чемпиона России, нельзя сравнивать действующего футболиста с уже завершившим карьеру
Редакция сайта ТАСС
05:01

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова можно будет сравнить с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Андреем Аршавиным только после завершения им карьеры. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Дмитрий Аленичев.

"Я не понимаю этих сравнений, для чего они нужны, не вижу логики и смысла этих обсуждений. Когда Глушенков закончит карьеру, а мне бы хотелось, чтобы она была яркой, тогда уже можно будет сравнить Андрея Аршавина с ним", - сказал Аленичев.

"А как сейчас можно сравнивать действующего игрока с Аршавиным? Это же Андрей Аршавин все-таки, как его можно сравнивать с действующими футболистами. Это не корректно по отношению к Аршавину", - добавил он. 

Российский футболАленичев, Дмитрий АнатольевичАршавин, Андрей Сергеевич