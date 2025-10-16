Аленичев объяснил, почему нельзя сравнивать Глушенкова и Аршавина

По мнению четырехкратного чемпиона России, нельзя сравнивать действующего футболиста с уже завершившим карьеру

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова можно будет сравнить с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Андреем Аршавиным только после завершения им карьеры. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Дмитрий Аленичев.

"Я не понимаю этих сравнений, для чего они нужны, не вижу логики и смысла этих обсуждений. Когда Глушенков закончит карьеру, а мне бы хотелось, чтобы она была яркой, тогда уже можно будет сравнить Андрея Аршавина с ним", - сказал Аленичев.

"А как сейчас можно сравнивать действующего игрока с Аршавиным? Это же Андрей Аршавин все-таки, как его можно сравнивать с действующими футболистами. Это не корректно по отношению к Аршавину", - добавил он.