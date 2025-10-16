Участник ЧМ-2025 гимнаст Карцев после Игр в Токио думал о завершении карьеры

Спортсмен отметил, что ему тяжело далось восстановление после двух операций

Александр Карцев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заявленный на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии россиянин Александр Карцев, пропустивший после Олимпиады в Токио не один сезон из-за травм и операций, допускал возможность завершить карьеру. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Иногда мне казалось, что надо ставить точку, две операции я перенес, потом очень сложно в течение полутора лет восстанавливался, - рассказал Карцев. - Мне помогла вера в себя, а также поддержка родных и близких. За эти тяжелые годы я переосмыслил всю свою жизнь, на многое стал смотреть по-другому, сейчас я наслаждаюсь гимнастикой, наслаждаюсь тренировками. У меня был очень сложный период, но я благодарен судьбе за то, что он был".

На Олимпиаде 2021 года в Токио Карцев занял 29-е место в квалификации личного многоборья, после чего завершил выступление на Играх. "Выступление на Олимпиаде в Токио, конечно, многое мне дало. Принять участие в ней - конечная цель любого спортсмена", - отметил гимнаст.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

"Моя задача на чемпионат мира - выступить достойно, качественно сделать свою работу, от начала до конца на всех снарядах. Так, как на чемпионате России мне удалось сделать перекладину. А там уже как сложится, но это уже другой вопрос. У меня сильные дисциплины это перекладина и вольные, но от исполнения тоже много будет зависеть", - заключил собеседник ТАСС.