Паралимпиец Балынец завоевал серебро ЧМ по пауэрлифтингу в весе до 49 кг

Победу одержал бразилец марко Тулио Де Оливейра

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Балынец завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу - первом турнире, на котором российские паралимпийцы выступают с национальными флагом и гимном. Соревнования проходят в Каире.

В весовой категории до 49 кг Балынец показал результат 483 кг по сумме подходов. Первое место с результатом 515 кг занял бразилец Марко Тулио Де Оливейра.

Чемпионат мира проходит в Каире с 11 по 18 октября. В состав сборной России вошли 24 спортсмена. В предыдущий раз российские паралимпийцы выступали под национальным флагом и с гимном на мировом первенстве по пауэрлифтингу в 2019 году.