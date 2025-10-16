Аленичев считает, что "Спартаку" не нужно увольнять Станковича до зимы

Бывший игрок красно-белых считает, что ему сложно будет найти замену

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" не должен увольнять главного тренера Деяна Станковича до зимы, так как будет тяжело найти замену. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Аленичев.

6 октября Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора "Спартака". Ранее в СМИ появилась информация, что Станкович является кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.

"Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии, - сказал Аленичев. - Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой".

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков в 11 матчах.